Carolina Hurricanesi izborili polufinale Istočne konferencije NHL-a

Carolina Hurricanes su se plasirali u polufinale Istočne konferencije NHL-a svladavši sinoć na gostovanju u četvrtoj utakmici serije s 4-2 Ottawa Senatorse.
Sebastian Aho zabio je dva gola u praznu mrežu, Taylor Hall i Logan Stankoven su zabili po gol, a Frederik Andersen 25 obrana za Carolinu koja je eliminirala Senatorse iz doigravanja.
Strijelci za Senatorse bili su Drake Batherson i Dylan Cozens. Linus Ullmark obranio je 26 udaraca.
Minnesota Wild su izjednačili u seriji na četiri pobjede na 2-2 svladavši sinoć u utakmici prvog kola Zapadne konferencije na svom terenu s 3-2 nakon produžetka Dallas Starse. Pobjedu im je osigurao Matt Boldy koji je zabio gol 29 sekundi prije kraja produžetka.
Brock Faber i Marcus Foligno su također zabili za Minnesotu, a Jesper Wallstedt je obranio 43 udarca prema vratima Wilda.
Jason Robertson i Miro Heiskanen su bili strijelci za Dallas, a Jake Oettinger je upisao 40 obrane. Peta utakmica je na rasporedu u utorak navečer u Dallasu.
Pittsburgh Penguins su smanjili na 1-3 u seriji na četiri pobjede slaveći sinoć na gostovanju u četvrtoj utakmici doigravanja Istočne konferencije Philadelphia Flyerse s 4-2.
Sidney Crosby, Rickard Rakell, Kris Letang i Connor Dewar su zabili za Pittsburgh, a Artur Silovs je obranio 28 udaraca.
Denver Barkey i Travis Konecny postigli su golove za Philadelphiju, koja će imati još jednu priliku za pobjedu u seriji u ponedjeljak u petoj utakmici u Pittsburghu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!