Bloudek osvojio peto mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu na 800 metara

Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je peto mjesto u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Toronu.

Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:46.20, u polufinalu 1:45.92, da bi u finalu bio najbrži istrčavši 1:45.31 što je 12 stotinki sekunde slabije od njegovog hrvatskog rekorda postavljenog ove zime.

VIDEO / Bloudek za SK: Forma je odlična, ali konkurencija na 800m je nikad jača

Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Cooper Lutkenhaus s rezultatom 1:44.24, srebro je osvojio Belgijanac Eliott Crestan koji je postavio rezultat 1:44.38, dok je bronca pripala Španjolcu Mohamedu Attaouiju s rezultatom 1:44.66.

Ispred Bloudeka je bio i Australac Pet Bol (1:45.14).