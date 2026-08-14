Bloudek je bio velika nogometna nada, a sada je europski viceprvak u atletici: Plavi mu čestitali na uspjehu

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Michal Laudy PressFocus by Guliver

Marino Bloudek danas je poznat kao vrhunski atletičar, no njegov sportski put mogao je izgledati potpuno drugačije.

dobre igre privukle su pažnju čak i Arsenala, koji ga je u nekoliko navrata pozivao na svoje kampove.

Nogometnu karijeru prekinula je teška ozljeda. Nakon grubog starta doživio je dvostruki prijelom noge, a tijekom dugotrajnog oporavka počeo je trenirati atletiku kako bi vratio kondiciju. Ubrzo je shvatio da upravo u atletici može ostvariti ozbiljnu karijeru.

Godinama poslije Bloudek je stigao do europskog srebra na 800 metara i postao hrvatski rekorder u toj disciplini. Povezanost s Dinamom pritom nije nestala. Nakon njegova velikog uspjeha u Birminghamu, zagrebački klub javno mu je čestitao na društvenim mrežama.

Bloudek je i danas dio Dinamove sportske obitelji kao član Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, dok je njegov bratić Sandro Bloudek član stručnog stožera prve momčadi.