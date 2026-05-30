Bloudek i Kolak pobjedama najavili sjajnu formu pred Hanžek

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Manje od mjesec dana do 76. Boris Hanžeković memorijala, glavni hrvatski aduti Sara Kolak i Marino Bloudek su već u odličnoj formi.

Sara Kolak i Marino Bloudek ostvarili su uvjerljive pobjede na jakom Irena Szewinska Memorialu u Bydgoszczu, mitingu iz Continental Tour Gold serije u kojoj je i zagrebački miting.

Sara Kolak ponovno baca preko 60 metara i to je odlična vijest za hrvatsku atletiku. Olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira i finalistica Igara u Parizu 2024. do pobjedničkog hica od 61.42 metra došla je u trećoj seriji.

Drugoplasiranu Nikol Tabackova (59.21) je pritom nadmašila za više od dva metra. Obećavajući je to rezultat uoči Hanžekovićevog memorijala i Europskog prvenstva u Birminghamu.

“Dobro treniram i znam na čemu još moram tehnički poraditi. Sada je vrijeme da se vratim kući i još se poboljšam s više treninga. Na natjecanju mi ​​je glavni cilj nastaviti se boriti u svakom pokušaju. Što se tiče toga koliko daleko želim baciti ove godine, taj cilj ću zadržati za sebe”, rekla je Kolak nakon pobjede.

Marino Bloudek, pak, ne prestaje obarati osobne i hrvatske rekorde, pa je to napravio i u Bydgoszczu, ali ne na 800 nego na 1500 metara. Pobijedio je pretrčavši u finišu sve suparnike, postavivši s 3:38.52 osobni rekord u ovoj disciplini.

“U planu smo imali trčati na ovom mitingu 1500 metara što inače nije moja disciplina, ali po treninzima smo vidjeli da sam spreman. Očekivali smo brzu utrku i potencijalni napad na državni rekord, ali već nakon prvih 500 metara osjetio sam da će utrka biti sporija. Iskoristio sam priliku i dobro se pozicionirao za jaku završnicu gdje sam uspio zbog svoje 800-tke prestići atletičare s osobnim rezultatima od 3:31 do 3:34. Iznimno mi je drago pošto mi je ovo prva profesionalna utrka na otvorenom i prva pobjeda na Continental Tour Gold mitingu te ujedno moj novi osobni rekord i treći rezultat svih vremena u Hrvatskoj na 1500 metara”, presretan je nakon nastupa bio Bloudek.

Bloudek je u siječnju s 3:37.77 postavio novi hrvatski dvoranski rekord na 1500 metara, koji je 29 godina držao Branko Zorko i ne krije da mu je cilj srušiti Zorkov rekord i na otvorenom, iako je riječ o sjajnih 3:33.30 čemu se nitko u Hrvatskoj nije približio već 28 godina. Dinamov trkač je, podsjećamo, s 1:44.02 prošle godine srušio i rekord na 800 metara legendarnog Luciana Sušnja koji je stajao 51 godinu.