Bio je MVP Super Bowla, a sad je napustio redove prvaka i preselio u ‘NFL dinastiju’

Podijeli :

(AP Photo/Jeff Chiu) via Guliver Image

U Super Bowlu koji se odigrao u San Franciscu veliku pobjedu su ostvarili Seattle Sehawksi protiv New England Patriotsa.

Osim što im je obrana pomogla u dominaciji protiv Patriotsa, ključan je bio i njihov running back Kenneth Walker III.

Velike vijesti iz NFL-a: Travis Kelce potpisuje novi ugovor s Chiefsima Miami otpustio quarterbacka i u vjetar bacio skoro 100 milijuna dolara

On je u Super Bowlu zabilježio 135 jarda probijanjem te mu je to omogućilo MVP nagradu. Nakon takvog nastupa, ali i brojnih sjajnih utakmicu kroz sezonu, očekivali bi da Walker ostane u Seattleu.

Međutim, to se neće dogoditi. Naime, u prvom danu free agencyja Adam Schefter, novinar ESPN-a, objavio je kako su Kansas City Chiefsi potpisali trogodišnji ugovor vrijedan 45 milijuna dolara.

To znači da će Walker dobivati 15 milijuna po sezoni, a garantirani novac mu je 28,7 milijuna dolara. Tako su Chiefsi nakon vjerojatnog produljenja ugovora s Travisom Kelcejem dodatno pojačali svoju ekipu dovođenjem kvalitetnog running backa u svoje redove. .