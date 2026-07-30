Zagreb postaje središte gimnastike: Evo tko od Hrvata i Hrvatica nastupa na EP u metropoli

Za točno dva tjedna Zagreb postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja.

Prijavljeno je čak 640 gimnastičarki i gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko Europsko prvenstvo.

Poznata su i imena hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca koji će nastupiti na europskoj pozornici pred domaćom publikom. Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić.

Posebno će ovo natjecanje pamtiti Erin Bakran, kojoj je to prvo Europsko prvenstvo u karijeri.

“Sretna sam što sam izborila nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, najviše zato što će to biti moj prvi nastup na takvom natjecanju i što se održava u gradu u kojem sam odrasla i u kojem treniram. Posebno mi znači prilika da pokažem što sam kroz godine rada i upornosti naučila, a veselim se cijelom doživljaju koji takvo natjecanje donosi. Cilj mi je odraditi stabilnu i čistu vježbu uz što manje stresa te se nadam dobrom plasmanu“, rekla je Erin Bakran.

Marku Jovičiću bit će ovo treće biti treće seniorsko Europsko prvenstvo, nakon Antalyje 2023. i Leipziga 2025.

“Pripreme u Osijeku ulaze u završnu fazu i već peti dan treniramo u punom sastavu reprezentacije. Do Europskog prvenstva ostala su još tri tjedna, treninzi su intenzivni i odrađujemo po dva treninga dnevno kako bismo što spremniji dočekali natjecanje. Posebno me veseli što će se Europsko prvenstvo prvi put održati u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio reprezentacije i imati priliku predstavljati svoj grad i Hrvatsku pred domaćom publikom. Siguran sam da nas očekuje vrhunska organizacija i odlična atmosfera”, rekao je Jovičić.

U juniorskoj konkurenciji Hrvatsku će predstavljati Niko Nevešćanin, Filip Perestegi, Lovre Šućur, Gabriel Solar i Patrik Felinger te Dora Žuljević, Lotta Kalinski, Nera Đurić, Eva Oštarčević i Nola Žiković.

Pripreme su za prvenstvo u punom jeku, a najveći je to projekt s kojim se Hrvatski gimnastički savez susreo u svojih 120 godina.

“Odbrojavamo dane do početka Europskog prvenstva u gimnastici koje će se prvi put održati u Hrvatskoj, a ujedno će biti i rekordno po broju prijavljenih natjecatelja, na što smo posebno ponosni. Odradili smo ogroman posao, a siguran sam da nas očekuje deset dana vrhunske gimnastike u fantastičnoj atmosferi. Pozivam sve ljubitelje ovoga sporta da dođu u Arenu Zagreb i budu dio gimnastičkog spektakla“, kazao je dr.sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026.

Zagrebačko domaćinstvo ostat će zapamćeno po povijesnim iskoracima za europsku gimnastiku. Prvi je put osiguran nagradni fond za gimnastičare i njihove trenere, čime se dodatno doprinosi profesionalizaciji ovoga sporta. Ostat će upamćeno i po povezivanju znanosti i prakse u gimnastici. Znanstveno-stručna konferencija “Smarter Gymnastics”, organizirana u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu Kineziološkim fakultetom, doprinijet će razmjeni znanja, promociji primjene znanstvenih spoznaja u treningu te uspostavljanju međunarodne suradnje među institucijama.

Uz vrhunske sportaše, želja je organizatora privući u Arenu i gledatelje svih generacija, kako bi Europsko prvenstvo u Zagrebu doprinijelo i popularizaciji gimnastike u našoj zemlji.

“Posebno nam je važna obiteljska dimenzija natjecanja pa je pripremljen i bogat popratni program u Areni Zagreb i ispred nje. Najmlađi će se, tako, u ‘kids corneru’ i sami moći okušati u gimnastičkim disciplinama, a možda će tako zavoljeti i početi trenirati gimnastiku, pa jednoga dana i nastupiti na Europskom prvenstvu“, naveo je Marijo Možnik. Dodao je kako će se sve održavati u klimatiziranoj Areni, što će gledateljima osigurati ugodan boravak tijekom cijelog prvenstva.

Svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe. Na otvorenju ženskog dijela prvenstva, 15.kolovoza, publiku očekuju nastup Mije Dimšić, atraktivne plesne koreografije, gimnastičke izvedbe i posebni scenski elementi koji će na svečan način označiti početak natjecanja.

Na otvorenju muškog dijela prvenstva, 21. kolovoza, nastupit će Baby Lasagna, Transform Crew, Ana Rucner i članovi talijanske TeamGym reprezentacije, koji će predstaviti jednu od najatraktivnijih i najbrže rastućih gimnastičkih disciplina u svijetu.

Tijekom svih dana prvenstva ispred Arene Zagreb bit će otvorena Parkour zona – atraktivan prostor s demonstracijama parkoura, zabavnim aktivnostima, glazbom, nagradnim igrama i brojnim popratnim sadržajima za posjetitelje svih generacija.