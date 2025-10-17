Vita Barbić za SK otkriva: ‘Na raskrižju sam karijere, imam ponude iz Amerike’

Podijeli :

Nova hrvatska atletska nada, europska juniorska prvakinja u bacanju koplja, 18-godišnja Vita Brbić, našem je Vedranu Babiću u Poreču otkrila zanimljivosti iz svoje karijere, kako balansira školu i sport te koji su joj planovi za budućnost. Pogledajte razgovor!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.