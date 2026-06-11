VIDEO / Senzacija u Oregonu: Novi svjetski rekord na 110 metara s preponama!

Podijeli :

Američki atletičar 20-godišnji Ja'Kobe Tharp je u Eugeneu u Oregonu postavio novi svjetski rekord na 110 metara s preponama.

On je u srijedu u kvalifikacijama sveučilišnog prvenstva SAD-a ostvario vrijeme 12,75 sekundi, što je pet stotinki brže od dosadašnjeg rekorda, kojeg je sa 12,80 sekundi od 2012. držao njegov sunarodnjak Aries Merritt.

“Znao sam da to imam u sebi, ali nije bilo u planu da to ostvarim na ovom natjecanju. Osjećao sam da idem brzo, ali kad sam vidio vrijeme ostao sam bez riječi”, kazao je atletičar sa sveučilišta Auburn, koji nikad prije nije trčao ispod 13 sekundi na 110 metara prepone.

Tharpov rekord još treba potvrditi Međunarodna atletska federacija (World Athletics).

Mladi Amerikanac bio je šesti na 110m prepone u rujnu prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Široj javnosti postao je poznat nakon što je u dvorani istrčao treći rezultat svih vremena na 60 metara s preponama, ostvarivši vrijeme 7,32 sekundi, što je pet desetinki sporije od svjetskog rekorda.