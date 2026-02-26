VIDEO / Blanka Vlašić za SK: ‘Redovito sanjam da idem na Olimpijske igre’

Podijeli :

Proslavljena hrvatska skakačica u vis Blanka Vlašić gostovala je na Sport Klubu te je pričala s kolegom iz Srbije Nikolom Jankovićem. Pričala je o tome što radi nakon svoje vrhunske karijere, posebno je pričala o majčinstvu, srpskoj skakačici Angelini Topić te o tome nedostaje li joj sport i natjecanje na najvišoj sceni.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.