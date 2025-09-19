Tinejdžer oduševljava u debiju na Svjetskom prvenstvu, iznenadio i Bolta

Podijeli :

Guliver Image

Mladi Australac ima samo 17 godina i ovogodišnje Svjetsko prvenstvo mu je prvo u karijeri, a svjetski mediji ga već nazivaju budućim licem Olimpijskih igara u Brisbaneu 2032. godine.

Gout je svoj ogroman potencijal potvrdio već u prvoj rundi muške utrke na 200 metara, kada je istrčao vrijeme od 20.23 sekunde, što mu je donijelo treće mjesto u skupini i plasman u polufinale.

To je vrijeme brže od onog koje je Bolt postigao u svojoj prvoj velikoj utrci na prvenstvu prije 21 godinu. Legendarni sprinter tada je na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. bio ometen ozljedom noge i istrčao je gotovo sekundu sporije vrijeme – 21.05 sekundi.

“On (Bolt) je GOAT, a ja sam tek prošao u polufinale. Sjajno je znati da sam među 24 najbolja na svijetu. Ovo je nevjerojatno iskustvo”, rekao je Gout i dodao:

“Usain Bolt je sportaš na kojeg se svi ugledaju, tako da se i ja moram nastaviti ugledati na njega i pokušati biti poput njega. Ovo je definitivno trenutak u kojem se moram uštipnuti, sretan sam što sam ovdje. Bilo je sjajno iskustvo trčati protiv ‘velikih dečki’ i uzbuđen sam zbog onoga što slijedi.”

O mladom je Australcu ranije govorio i Usain Bolt:

“Ima veliku budućnost”, rekao je.

“Ako nastavi ovim putem, bit će dobar, ali sve se svodi na to da se stvari poslože. Nikada nije lako. Uvijek je lakše kad si mlađi, i ja sam bio tamo, radio sam sjajne stvari kao mlad, ali prijelaz iz juniorske u seniorsku kategoriju uvijek je teži.

Sve ovisi o tome hoće li imati pravog trenera i prave ljude oko sebe. Ako je dovoljno fokusiran, mnogo je faktora koji će odrediti hoće li postati velik i hoće li nastaviti istim putem prema svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama.”