Svjetska rekorderka u skoku u vis lovi pobjedu u Zagrebu

Najveća zvijezda i prva favoritkinja natjecanja u skoku u vis na Zagrebačkim fontanama, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih, kazala je kako jedva čeka natjecanje u srijedu.

“Prvi put sam u Zagrebu jako sam uzbuđena. Radujem se natjecanju jer skakati izvan stadiona je jako “cool”, potpuno je drugačiji osjećaj jer si bliže ljudima. Znam da rekord mitinga čak 2.08 m i da ga drži Blanka Vlašić, ali na startnoj listi su tri najbolje visašice sa svjetske ljestvice tako da će biti jako konkurentno natjecanje”, kazala je Ukrajinka.

Mahučih u životopisu ima olimpijsko i svjetsko zlato, dvostruka je europska prvakinja, u dvorani ima dvije svjetske i tri europske krune, a 7. srpnja 2024. je na pariškom mitingu Dijamantne lige preskočila 2,10 metara i time za centimetar nadmašila svjetski rekord koji je 37 godina držala bugarska visašica Stefka Kostadinova. Drugim riječima – već sada je osvojila praktički sve, ali motiva joj i dalje ne manjka.

“Nemam još uvijek sve, mnogi rekordi mitinga još nisu srušeni, to mi je jedan od ciljeva. Ono što radiš mora ti biti strast, a skok u vis je moja strast, ono što me motivira. I ove godine mi je cilj skočiti što više, ali prije svega uživati u trenutku. Moja trenerica i ja se nadamo da mogu popraviti osobni rekord, zato stisnimo palčeve… No, kako sam i rekla, ponajprije želim uživati u trenutku i osjetiti atmosferu ovog natjecanja jer znam da će biti sjajno”.

Dosanjala je oba sportska sna koja je imala u djetinjstvu, osvojila je olimpijsko zlato i srušila svjetski rekord. Koje od tih postignuća smatra većim?

“Olimpijsko zlato. Olimpijski pobjednik ćeš biti uvijek, a jednom će netko vjerojatno skočiti više od mene. No, i za svjetski rekord sam radila naporno, mnogi su mislili da je to nemoguće, ali pokazala sam da nije tako, da je samo nebo granica.”

Jedna od konkurentica sutra će joj biti Fatoumata Balley iz Gvineje koja je u nedjelju u Essenu preskočila 1.92 m, izjednačivši osobni rekord, a dobrom se nastupu nada i u Zagrebu.

“Prvi put sam u Zagrebu i u Hrvatskoj, ovo mi je prvi miting zlatne kategorije u karijeri, tako da sam jako sretna i zahvalna što sam ovdje. Samo želim uživati i svojim nastupima pokazati ljudima iz Gvineje da je sve moguće”.

Natko Bošnjak, direktor Boris Hanžeković memorijala, zaželio je djevojkama dobrodošlicu i za uspomenu im poklonio jedan od tradicionalnih zagrebačkih suvenira, šestinski kišobran.

“Drago nam je da napokon možemo ugostiti Jaroslavu u Zagrebu jer mi Hrvati gajimo posebnu ljubav prema skoku u vis zbog svih uspjeha Blanke Vlašić. Fontane su postale simbol za bacanje kugle i drago nam je da smo uspjeli dovesti ovamo i visašice. Čekaju nas tri dana vrhunske atletike, krećemo sa skokom u vis”, istaknuo je Bošnjak na kojeg se nadovezao i menadžer mitinga Alfons Juck:

“Sretni smo što u debiju skoka u vis na Fontanama imamo tri najbolje na svjetskoj ljestvici u ovom trenutku – Jaroslavu Mahučih, Angelinu Topić i Eleanor Patterson. Pripremili smo progresiju skokova prema 2,01 m, što bi bio najbolji rezultat ove sezone na otvorenom. Skok u vis je tradicija u Zagrebu, dugo je bio šlager mitinga, nadamo se da će i ove godine biti tako”.