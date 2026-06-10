Spektakl u Zagrebu: Dvostruka olimpijska pobjednica trčat će na Hanžeku

Na 76. Boris Hanžeković atletskom memorijalu 26. lipnja u Zagrebu trčat će i dvostruka olimpijska pobjednica Shaunae Miller-Uibo, priopćili su organizatori.

Ova sjajna atletičarka s Bahama osvojila je zlatna olimpijska odličja na 400 metara na Igrama u Rio de Janeiru 2016. i Tokiju 2021. Nakon toga okitila se zlatom u istoj disciplini i na Svjetskom prvenstvu u Eugeneu 2022. godine, a zlato je osvojila i na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu.

Shaunae Miller-Uibo se ove sezone vratila utrkama na 200 metara, disciplini u kojoj je bila ukupna pobjednica Dijamantne lige 2017., 2018. i 2019. godine, a na Svjetskom prvenstvu u Londonu je osvojila brončano odličje. Njezin osobni rekord i rekord Bahama je 21.74, a već u prvoj ovogodišnjoj utrci na 200 metara, na mitingu Dijamantne lige u Xiamenu, istrčala je vrlo brzih 22.04.

Miller-Uibo će 200 metara trčati i 26. lipnja na stadionu Mladosti, pa svakako treba podsjetiti da rekord zagrebačkog mitinga u ovoj disciplini od 2021. drži Christine Mboma s 22.04 sekundi.