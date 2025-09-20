Skandal nad skandalima na SP-u u Tokiju: Amerikanci ispali, a organizatori su ih vratili u finale!

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Skandal nad skandalima na Svjetskom prvenstvu u atletici u Tokiju. Muška američka štafeta 4 x 400 metara osvojila je šesto mjesto u prvoj polufinalnoj skupini, ukupno 12. i ispala iz borbe za finale. Međutim, Svjetska atletika je na zamršen način odlučila pružiti novu priliku olimpijskim i svjetskim prvacima.

Odlučeno je da će Amerikanci u nedjelju prijepodne trčati za prolaz u finale s Kenijom, koja je u toj skupini osvojila četvrto mjesto, te da će u borbi za medalje umjesto osam biti devet ekipa.

Sve postaje još kompliciranije kad se zna da su Kinezi bili ispred Amerikanaca, a oni se nigdje ne spominju u tom dodatnom raspisivanju za finale.

Sve je počelo tako što su Amerikanci u drugoj izmjeni imali gotovo sudar sa štafetom Zambije, pri čemu atletičar iz Afrike nije bio nimalo kriv. Međutim, poslije utrke odlučeno je da se Zambija diskvalificira. To nije mnogo promijenilo poziciju Amerikanaca – dok nije objavljena nevjerojatna odluka.

Nije jasno po kojem je kriteriju dopušteno Amerikancima da dobiju novu priliku, u utrci u kojoj će, jasno je, pobijediti Keniju. Kinu, koja je bila samo stotinku iza Kenije, nitko ne spominje. Također ni Japan, koji je u drugoj skupini imao za više od sekunde bolje vrijeme od Amerike.

Sramotna odluka, koja se kosi sa svim pravilima sporta i atletike. Vraćanje u igru štafete koja je u ukupnom poretku na stazi bila 12. je nedopustivo i za tu odluku ne može se naći nijedno opravdanje.

I ponovno će se, naravno, pokrenuti čuveno pitanje – vrijede li za Amerikance jedna, a za sve ostale zemlje u svijetu sporta druga pravila. Ovaj put s razlogom.