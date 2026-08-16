Sara Kolak osvojila zlato u bacanju koplja na Europskom prvenstvu

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(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

U nedjelju navečer na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu održano je finale u bacanju koplja gdje je nastupila i zlatna hrvatska olimpijka Sara Kolak.

Sara Kolak odlično je otvorila finale s bačenih 62,43 što je bilo dovoljno za prvo mjesto nakon prve serije. Najbliža hrvatskoj bacačici koplja bila je Julia Ulbricht koja je bacila skoro jedan metar kraće (61,53) od Lubrežanke.

Hrvatica je prvo mjesto držala i u sljedećim serijama te je na kraju suvereno osvojila zlato u bacanju koplja.

Hrvatskoj atletičarki ovo je treće seniorsko zlato. Osim zlata na Olimpijskim igrama 2016., osvojila je i zlato na Europskom zimskom bacačkom kupu 2017. godine.

Kolak je tako osvojila svoje prvo europsko zlato u karijeri u 32. godini. Na drugom mjestu završila je Njemica Ulbricht dok je na trećem mjestu osvanula Srpkinja Adriana Vilagoš.