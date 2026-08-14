Sara Kolak nadomak finalu u Birminghamu, dobre šanse ima i mlada Barbić

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Hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak osvojila je treće mjesto u prvoj skupini kvalifikacija na Europskom prvenstvu u Birminghamu hicem od 60,82 metra te se nalazi nadomak plasmanu u finale.

Sari Kolak je nedostajalo 18 centimetara do kvalifikacijske norme (61,00 m), ali teško je vjerovati da će u drugoj kvalifikacijskoj skupini od 15 prijavljenih atletičarki, među kojima je i druga hrvatska predstavnica Vita Barbić, njih deset nadmašiti rezultat Kolak i ostaviti je bez plasmana u nedjeljno finale.

Bolje od olimpijske pobjednice iz Rio de Janeira 2016. u prvoj kvalifikacijskoj skupini su bile samo Švicarka Leonie Huegli, koja je sa 62,33 m postavila novi nacionalni rekord, i Njemica Julia Ulbricht (60,86).

To su ujedno jedine tri kopljašice koje su u ovoj skupini uspjele prebaciti granicu od 60 metara, a od ostalih joj se najviše približila Grkinja Elina Tzengko (59,82).

Takav rasplet u prvoj skupini povećava izglede aktualnoj svjetskoj juniorskoj doprvakinji 19-godišnjoj Viti Barbić za plasman među najmanje 12 atletičarki koje će se naći u finalu. Barbić ima osobni rekord od 60,71 m, postignut prije tri tjedna na nacionalnom prvenstvu u Zagrebu i ako se približi tom rezultatu imat će dobre izglede za plasman u svoje prvo finala na velikim natjecanjima u seniorskoj konkurenciji.

Druga kvalifikacijska skupina će započeti natjecanje od 13.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.