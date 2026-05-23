Sandra Elkasević uzima pauzu u 2026. godini: ‘Ovo nije zbogom’

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver Image

Šokantna vijest stigla je u suboru prijepodne jer je Sandra Elkasević, jedna od najboljih hrvatskih atletičarki u povijesti, objavila da uzima pauzu u 2026. godini.

“Mojim divnim navijačima, mom timu i mojim prijateljima;

Otkad znam za sebe, moj život mjerio se metrima, krugovima i neumornom željom za pobjedom. Ako me poznajete, znate da sam borac. Ulazila sam u krug ozlijeđena, gurala kroz iscrpljenost i prolazila kroz najteže trenutke jer odustajanje nikada nije bilo opcija. Natjecanje je dio mene.

Zato je pisanje ovoga jedna od najtežih stvari koje sam ikada morala napraviti. Po prvi put u svojoj karijeri odlučila sam poslušati svoje tijelo i povući se iz svih natjecanja tijekom sezone 2026.

Molim vas da znate kako ovo nije oproštaj, daleko od toga. Ovaj sport podario mi je nevjerojatno putovanje: dva olimpijska zlata, dva naslova svjetske prvakinje i sedam zlatnih medalja na europskim prvenstvima. No kako bih nastavila ispisivati povijest, trebam trenutak za oporavak. Mom tijelu i mom umu potrebno je vrijeme da se oporave od godina intenzivnih i predanih treninga.

Budući da 2026. nema svjetskog prvenstva, ovo je savršen trenutak da zastanem, ponovno se izgradim i zaštitim svoju budućnost u ovom sportu. Moj pogled čvrsto je usmjeren prema Svjetskom prvenstvu u Pekingu 2027. i Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Ovo radim sada kako bih vam tada mogla pružiti svoje najbolje izdanje kada bude najvažnije.

Želim svim svojim konkurenticama i konkurentima puno sreće ove godine. Svima vama koji ste bili uz mene i u dobrim i u teškim trenucima, hvala vam na razumijevanju. Nisam još gotova. Vidimo se ponovno u krugu sljedeće godine.

S puno ljubavi,

Vaša KRALJICA DISKA”