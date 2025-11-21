Rukometaši u polufinalu Deflimpijskih igara, Hrvati izborili još dva finala!

Podijeli :

FOTO: Tomislav Čizmadija i Filip Vrančić

Peti i šesti dan natjecanja na Ollimpijskim igrama gluhih u Tokiju donijeli su Hrvatskoj nove nastupe u stolnom tenisu, plivanju, atletici i još jedan veliki uspjeh rukometne reprezentacije gluhih, koja je uvjerljivom pobjedom nad Japanom izborila polufinale.

Najznačajniji rezultat dana ponovno je stigao iz rukometa. Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih uvjerljivo je svladala Japan 35-12 i osigurala mjesto u polufinalu. Hrvatska je od samog početka kontrolirala ritam, brzo se odvojila na sigurnu prednost i do kraja susreta održavala visoku razinu igre. Učinkovit napad predvodili su Bošnjak, Kolarić, Ilija i Mateo Perak, Radić i Glumac, dok je obrana funkcionirala besprijekorno uz sjajne reakcije vratara Žige Bedenika. Ovom pobjedom Hrvatska je potvrdila status jednog od glavnih favorita turnira, a u polufinalu ih čeka pobjednik dvoboja Srbija – Turska.

Najmlađa hrvatska predstavnica, 15-godišnja Josipa Matijašec, upisala je svoja prva tri nastupa na Deflimpijskim igrama u stolnom tenisu. U skupini je igrala protiv Japanke Moemi Yamada, Indijke Aishwin Kaur i Koreanke Ha Miyong, no unatoč trima porazima pokazala je hrabrost i kvalitetu te najavila veliki potencijal. Prošle godine na Europskom prvenstvu za gluhe osvojila je čak tri medalje.

U plivanju je u disciplini 50 m leptir Antonio Žgomba ostvario 8. mjesto na svijetu, dok je Nikola Zdrilić izborio finale u disciplini 200 m prsno, u kojoj ga nastup tek očekuje.

Hrvatski atletičari također su nastavili s dobrim rezultatima – Jakob Ivan Košak plasirao se u polufinale utrke na 200 metara, čime je osigurao novi hrvatski nastup u drugom krugu natjecanja. Laura Štefanec izborila je finale u bacanju koplja hicem od 44,48 metara, a završnica ove discipline na rasporedu je u nedjelju.