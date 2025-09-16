Pravdica oštro napao Savez, a oni mu nisu ostali dužni: ‘Stalno neke pritužbe na njega’

Podijeli :

INPHO MorganxTreacyx via Guliver

Hrvatski atletičar Filip Pravdica napao je Savez, a stigao je i njihov odgovor.

Hrvatski rekorder u skoku u dalj Filip Pravdica uoči Svjetskog prvenstva je skočio 8.08 metara, no u Tokiju nije pokazao takvu formu. Filip je u prva dva pokušaja prestupio, a u zadnje je doskočio 7.49 metara, daleko od norme 8.15 metara, te prolaza u finale. Pravdica je tako propustio ući u finale velikog natjecanja kao što mu je to uspjelo lani na Olimpijskim igrama u Parizu.

“Osjećao sam preveliki nemir oko sebe i jednostavno se nisam mogao sto posto koncentrirati. Moji problemi počeli su kada sam skočio taj rekord od 8,35 metara. Nemam tretman kakav zaslužujem, čak ni kao finalist olimpijskih igara u Parizu. Zar nije tužno da moj trener nije ovdje sa mnom? Institucije koje bi trebale biti na mojoj strani to nisu. Trener jednostavno mora biti tu. Zašto nije, ne znam. Pisali smo Savezu brojne e-mailove, upite, ali nismo dobili odgovor. Mislim da smo poslali nekih dvadesetak e-mailova, ne samo s pitanjem zašto moj trener nije s mnom u Tokiju, ali nikakvog odgovora nema”, počeo je svoje izlaganje Pravdica, a prenosi Večernji.

Gdje je nastao problem između njega i Saveza?

“Mene i Saveza? Nisam rekao da se radi o Savezu, nego je riječ o određenim pojedincima koji očito ne cijene tuđi uspjeh i koji očito nemaju poštovanja. Mislim da će se prepoznati u mojim riječima. To da mi se stavljaju zvjezdice pokraj imena, da se interpretiraju pravila kako bi oni htjeli, to je smiješno. A da ne kažem da se tijekom dvoranskog EP-a u Apeldoornu također protiv mene vodio neosnovani stegovni postupak, pa nije stavljena zvjezdica pored mog imena. Vodio se stegovni postupak, a napravljen je fizički napad na mene. Iduće saslušanje na Općinskom sudu je 1. listopada, vidjet ćemo kako će više institucije tu reagirati.”

Protiv njega se vodi stegovni postupak?

“Istina, ali potpuno neosnovan. Ja sam tu žrtva, mene su fizički napali. Za to ide i posebna tužba. Prvo saslušanje na Općinskom sudu je 1. listopada. Tko me fizički napao? Neću o imenima, ali se i to može vrlo lako doznati. Sve te stvari su me izbacile iz takta. Kako sam se mogao uopće kvalitetno pripremiti kada su stalni napadi na mene. Sat vremena uoči mitinga u Mariboru, gdje sam usput skočio preko osam metara, dobio sam e-mail u kojem piše da mi se zabranjuje nastup na Svjetskom prvenstvu. E-mail nitko službeno nije potpisao. Prijetilo se stegovnim postupkom. To je bio prvi “atentat” na mene. A bilo ih je još nekoliko. Pokušaji da se opravdam, objasnim, nisu prolazili. Tužna je činjenica da od 70 pozicija u Savezu klub Mladost, moj klub, nema nijednu.”

Je li bilo pokušaja pomirenja?

“Mi stalno pokušavamo smiriti loptu, mi koji tu “loptu” zapravo nismo ni dotaknuli. Istina, zvali su me prošli tjedan na razgovor u savez, ali ne na razgovor već da potpišem izjavu u kojem priznajem da sam za sve kriv. Htjeli su da dođem i da potpišem kapitulaciju. Nisam došao jer sam u pravu i moja borba trajat će dalje, sve dok ne istjeram pravdu. Ali, ne dam se ja, meni je cilj nastupiti na još jednim Igrama, u Los Angelesu 2028. godine.”

A stigao je i odgovor Saveza.

“Bilo je dirljivo vidjeti tugu naše najbolje atletičarke Sandre Elkasević nakon finala u kojem je zauzela inače odlično peto mjesto i naravno da je očekivala i željela više kao i svi mi. Nakon što se ne dogodi ono što želimo, nije lijepo okriviti nekog drugog, posebno ne Savez koji je ispunio sve trenažne i natjecateljske zahtjeve Filipa Pravdice, što se može mjeriti u desetinama tisuća eura. Nastojali smo sve njegove zahtjeve uvijek ispuniti.

Svjetska atletika ima kvote, što znači da na određeni broj natjecatelja propisuje određeni broj pratećih osoba. Unutar tog broja naprosto nema prostora za sve trenere. Izbornik Damir Bošnjak je sukladno Pravilniku o reprezentacijama te po svojoj funkciji izabrao trenere, što je potvrdio Izvršni odbor u skladu s propisima. Nažalost, uvijek je netko nezadovoljan kao i u drugim sportovima i reprezentacijama. Neki nacionalni atletski savezi imaju bitno postrožene kriterije u odnosu na kriterije Svjetske atletike koje mi prihvaćamo na dobrobit naših atletičara.

Za napomenuti je kako je Filip Pravdica svoj hrvatski rekord, fantastičnih 8,35, skočio bez nazočnosti i pratnje trenera. Svakako je interesantno da je, pod stresom od mogućeg nenastupanja na SP-u, nastupao 26. kolovoza u Mariboru i skočio 8,08, a na Svjetskom prvenstvu, pod logično manjim stresom, 59 cm manje.

Tvrdnju Filipa Pravdice kako je najuspješniji hrvatski atletičar u prošloj godini, uz dužno poštivanje njegovih atletskih dosega, moramo demantirati jer je službeno najuspješniji hrvatski atletičar Filip Mihaljević, srebrni na Europskom prvenstvu u Rimu.

Dokumente Saveza tumači Savez, odnosno njegova tijela. Sva tumačenja uvijek idu u interesu atletičara. Tako je bilo i u slučaju Filipa Pravdice i to u dva navrata – u Apeldoornu i Tokiju.

Činjenica je da se uz ime niti jednog hrvatskog atletičara ili atletičarke ne vežu stegovni postupci, a uz Filipa Pravdicu su u ovoj godini već dva. Pritužbi na njega je bilo puno više. Savez će i dalje podržavati njegov sportski napredak, ali prijetnje i moguću ugrozu drugih osoba nećemo tolerirati.

Problem kod Pravdice je što voli arbitrirati, a čini se da si nije dao truda pročitati dokumente Saveza, posebice one koji su u djelokrugu njegovog funkcioniranja.

Hrvatski atletski savez je uz pomoć HOO-a osigurao sufinanciranje rada trenera. Da bi neki trener bio u sustavu financiranja, mora ispunjavati kriterije. Oni su javno objavljeni. Nažalost, Pravdica po dva kriterija ne ispunjava uvjete, a njegov trener po jednom. Hrvatski atletski savez sigurno neće izvan kriterija odobriti financiranje. U konačnici, radi se o novcu poreznih obveznika i tu ćemo uvijek biti odgovorni.

Pozornim pratiteljima atletike nisu promakle izjave Filipa Pravdice koji je godinama ponavljao, pa čak i prema Savezu pismeno dokumentirao, da je sam sebi trener. Isto je izjavljivao u medijima još prošle godine.

Savez je doista uvijek bio na raspolaganju. Glavni tajnik je pozvao direktora Mladosti Pavlovića da s Pravdicom dođe na sastanak na kojem bi se riješili “nesporazumi”. Pozvani su bili da dođu 29. kolovoza u 14.30 kako bi u dobroj vjeri postigli dogovor. Glavni tajnik i sportski direktor su ih čekali sat vremena. Nisu došli…

Svim našim atletičarima smo dramatično podigli standard i uvjete treniranja, unaprijedili smo sustav natjecanja, digitalizirali prijave za natjecanja i registracije atletičara, uveli sufinanciranje rada trenera, pomažemo klubovima, približavamo se brojci od trideset atletskih objekata u zadnjih deset godina, unaprijedili smo suradnju s HOO-om i Ministarstvom turizma i sporta, komuniciramo sa svim protagonistima hrvatske atletike, atletika rezultatski napreduje iz dana u dan… Želimo da svi budu zadovoljni, ali inzistirat ćemo na redu i poštivanju pravila, a kada se spominju više institucije, mi smo spremni upoznati ih sa svim događanjima i to argumentirano”, odgovorili su za SN.