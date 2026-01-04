Poljski olimpijac poginuo u prometnoj nesreći

Podijeli :

imago/Newspix via Guliver

U prometnoj nesreći u Łódźu poginuo je dugogodišnji poljski reprezentativac i olimpijac, skakač u vis Robert Wolski.

Wolski je nakon teške prometne nesreće, koja se dogodila 26. prosinca, nekoliko dana bio u borbi za život, no nažalost nije preživio. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova sestra.

„Sport je bio njegov život, a njegova odlučnost i dobrota nadahnjivale su mnoge. Zauvijek će ostati u našim srcima“, napisala je.

Četrdesettrogodišnji Wolski završio je karijeru prije pet godina. Tijekom nje bio je višestruki prvak Poljske u skoku u vis, a već kao vrlo mlad nastupio je na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine.

Sudjelovao je i na nekoliko velikih međunarodnih natjecanja, a 2006. godine osvojio je osmo mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu.

Njegov osobni rekord iznosio je 231 centimetar.