Pao prvi rekord, a sada nude 10 milijuna dolara onome tko sruši Bolta! Evo u čemu je ‘caka’

Organizatori Enhanced Gamesa izjavili su u srijedu da će na natjecanju 2027. godine dati nagradu od 10 milijuna dolara onome tko sruši svjetski rekord Usaina Bolta na 100 metara.

Organizatori ovog kontroverznog sportskog događaja na kojem se natječaju sportaši koristeći doping dodaje da će nagrada pripasti pobjedniku muškog finala na 100 metara ako trči brže od Boltovih 9,58 sekundi , što je rekord kojeg je Jamajčanin postavio u Berlinu 2009. godine. Objava je uslijedila nakon prvih Enhanced Gamesa, održanih u nedjelju u Resorts World Las Vegasu, gdje su sportaši postavili jedan plivački “svjetski rekord” i 21 osobni rekord.

Grčki plivač Kristian Gkolomeev pobijedio je u disciplini 50 metara slobodno s vremenom od 20,81 sekundi i zaradio ukupno 1,5 milijuna dolara, što je tvrtka koja organizira Enhanced Games opisala kao najveću pojedinačnu isplatu u povijesti plivanja.

To je bilo 0,07 sekundi brže od svjetskog rekorda koji je u ožujku postavio Australac Cameron McEvoy, iako neće ući u službene knjige rekorda jer je Gkolomeev koristio doping za poboljšanje performansi koje je zabranila Svjetska antidopinška agencija i nosio je zabranjeni kupaći kostima.

“Poboljšane igre” dopuštaju sportašima koji koriste tvari koje je zabranila Svjetska antidopinška agencija (WADA), dok plivačima također dopuštaju nošenje poliuretanskih “super-odijela” zabranjenih 2010. godine.

Enhanced je objavio da je njihov prvi događaj osigurao ugovorenu sponzorsku vrijednost veću od 32 milijuna dolara te da je planiranje za Igre 2027. već u tijeku. Tvrtka je također izjavila da razmatra manje događaje prije toga, a sportovi izdržljivosti identificirani su kao moguće sljedeće područje širenja.