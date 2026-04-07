Od 2030. svake godine ćemo imati Svjetsko prvenstvo u maratonu

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

Međunarodni atletski savez (World Athletics) najavio je kako će od 2030. pokrenuti samostalno svjetsko prvenstvo u maratonu te kako ta disciplina više neće biti dijelom svjetskih atletskih prvenstava.

Maraton će se tako po posljednji put pojaviti na SP 2029. u zasad još nedefiniranom domaćinu, dok će se od 2030. održavati svake godine zasebno.

Najveći kandidat za domaćina prvog SP u maratonu je Atena.

“Oduševljeni smo što možemo istraživati mogućnost samostalnog svjetskog prvenstva u maratonu u Ateni, mjestu gdje je ova ikonična disciplina rođena”, objavio je predsjednik WA Sebastian ‌Coe.