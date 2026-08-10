Nizozemka Schilder do trećeg uzastopnog europskog zlata u bacanju kugle

Nizozemska bacačica kugle Jessica Schilder osvojila je u Birminghamu u Velikoj Britaniji prvu zlatnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu, osvojivši naslov s hicem od 20.73 metra, što joj je treće uzastopno europsko zlato u toj disciplini.

Dvadesetsedmogodišnjakinja, svjetska prvakinja u Tokiju 2025. godine, postala je prva atletičarka koja je osvojila tri uzastopna europska naslova u bacanju kugle od Ruskinje Nadežde Čižove (četiri naslova između 1966. i 1974.).

U ponedjeljak navečer na stadionu Alexander, Schilder je preuzela vodstvo od svog prvog bacanja i nikada ga nije ispustila. S hicem od 20.73 metra u posljednjem pokušaju, nakon što je već osigurala naslov, završila je ispred svoje sunarodnjakinje Jorinde van Klinken (19,64 metra) i Njemice Yemisi Mabry (19,50).

Schilder je bila uvjerljiva favoritkinja za zlato otkako je početkom svibnja bacila kuglu 2.,09 m, što je najbolji hitac na svijetu od 2012. godine.