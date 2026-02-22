Marino Bloudek postavio novi hrvatski rekord na 800 metara

Podijeli :

(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

Hrvatski atletičar Marino Bloudek postavio je novi hrvatski dvoranski rekord na 800 metara na mitingu iz World Athletics Indoor Tour Gold serije u Torunu istrčavši rezultat 1:45.19.

Bloudek je početkom veljače u Ostravi postavio hrvatski rekord istrčavši 1:45.27 čime je za 88 stotinki popravio osobni i državni rekord. U poljskom Torunu je trčao osam stotinki sekunde brže.

Bloudek bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva Bloudek sjajnom utrkom izborio polufinale Svjetskog prvenstva u Tokiju

S tim rezultatom je osvojio šesto mjesto. Slavio je Belgijanac Eliott Crestan sa 1:44.07 ispred dvojice Poljaka Maciej Wyderka koji je trčao 1:44.30 i Filipa Ostrowskog s rezultatom 1:44.72.

Atletičar Dinamo-Zrinjevca je, podsjetimo, ove zime srušio i hrvatski rekord na 1500 metara (3:37.77).