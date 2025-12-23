Jana Koščak u nedjelju u Zagrebu napada svjetski rekord

Podijeli :

Olaf Rellisch via Guliver Images

U nedjelju 28. prosinca 2025. godine Atletska dvorana Zagreb domaćin je AGRAM dvoranskog silvestarskog mitinga 2025 na kojem će atletičarka varaždinske Slobode Jana Koščak napasti svjetski juniorski (U20) rekord u petoboju.

Jana je aktualna svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju te aktualna svjetska mlađejuniorska (U18) rekorderka u petoboju. Svjetski mlađejuniorski rekord postavila je upravo u Atletskoj dvorani Zagreb 26. veljače 2023. godine sa 4585 bodova.

Jana je ove godine, 2. veljače, u Tallinnu (Estonija) postavila hrvatski seniorski, a ujedno i juniorski, rekord u petoboju sa 4478 bodova, a natjecanje u nedjelju bit će joj posljednje u juniorskom uzrastu, te posljednja prilika za postavljanje svjetskog juniorskog rekorda u petoboju.

Vlasnica svjetskog juniorskog rekorda u petoboju kojeg će Jana pokušati nadmašiti je Ukrajinka Alina Shukh sa 4542 boda, a postavljen je 4. veljače 2017. godine.

Preliminarna satnica nedjelja, 28. prosinca: