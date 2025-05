Jana Koščak najavila borbu na Hanžeku: ‘Uvijek respektiram protivnice, no treniram bolje nego ikad!’

Podijeli :

Olaf Rellisch via Guliver Images

U petak 23. svibnja će se pokraj Zagrebačkih fontana održati natjecanje skakačica u vis Zagreb City Challenge, na kojem će nastupiti i svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju Jana Koščak.

Boris Hanžeković memorijal je već do sada unio dosta novosti u organizaciji atletskih natjecanja, a u petak 23. svibnja obožavatelje atletike očekuje još jedna – skok u vis pokraj Zagrebačkih fontana. Lokacija koja već ima kultni status kod bacača kugle, toga će dana ugostiti visašice u sklopu Zagreb City Challengea.

Među njima će biti i svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju Jana Koščak, kojoj je upravo skok u vis najjača disciplina, a osobni rekord 192 cm.

“U zadnje vrijeme dosta razmišljam o Hanžekovićevom memorijalu, još otkako sam se vratila s priprema. Malo smo prilagodili treninge, radimo više skokova, što mi dobro dođe i za višeboj i za miting. Ovisno o podlozi i vremenu, ako uvjeti budu dobri i budem li se dobro osjećala, mislim da sigurno mogu skočiti preko 190 centimetara, a ako se budem odlično osjećala – možda i više. Od lani sam puno napredovala u bacanju kugle i na 800 metara, tehnički i u bacanju koplja, u skoku u vis sam se vratila na staru razinu, na skokove preko 190 cm. Na treningu sam bolja nego ikad do sada”, kazala je Jana Koščak, koja će na skakalištu uz fontane imati odlične suparnice.

Na mitingu će skakati i svjetska juniorska prvakinja u skoku u vis Angelina Topić, koja već ima europsko srebro i broncu i u seniorskoj konkurenciji, europska juniorska prvakinja Lilianna Bátori te Lamara Distin čiji je osobni rekord 200 cm.

“Osjećam respekt prema svakom sportašu, bio to rekreativac ili profesionalac. Uvijek mi je inspirativno vidjeti cure na natjecanju kad dobro skaču, pa zasigurno dolazim i na Hanžekovićev memorijal s osjećajem respekta prema suparnicama. No, dobro treniram pa mislim da im možda mogu konkurirati, barem nekima od njih. Mislim da u zadnjih četiri, pet godina ne postoji atletsko natjecanje koje nisam popratila, od nacionalnih prvenstava, Dijamantne lige, do ovog novog Grand Slam Tracka, pa tako pratim i sve svoje potencijalne suparnice”, dodaje Jana Koščak.