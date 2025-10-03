Hrvatski paraatleričar u Indiji osvojio zlatnu medalju u bacanju diska

Podijeli :

xVincexxMignottx

Ivan Katanušić postao je novi svjetski prvak. Hrvatski paraatletičar nastupa na Svjetskom prvenstvu u New Delhiju, a u petak je tamo došao do zlatne medalje.

Fantastične vijesti stižu iz New Delhija sa Svjetskog prvenstva u paraatletici. Katanušić je u disciplini bacanja diska (F64) slavio zlatnim hicem od 55,12 metara, dok je Luka Baković zablistao u kugli (F46), bacivši impresivnih 15,83 metra.

Podsjećamo, medalju je ranije osvojio i Velimir Šandor, a sjajne nastupe zabilježili su i ostali hrvatski reprezentativci.