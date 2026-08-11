Dvostruko britansko slavlje na 100 metara, Jacobs se ozlijedio

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Axel Kohring via Guliver

Britanac Romell Glave (26) osvojio je naslov europskog prvaka na 100 metara na atletskom EP u Birminghamu.

Glave je do zlata pred domaćom publikom stigao sa skromnim rezultatom od 10.09 sekundi, a dvostruko slavlje Britancima osigurao je srebrni Jeremiah Azu (25) sa 10.16, dok je Nijemac Owen Ansah (25) stigao do bronce sa 10.19.

U “tragičara” utrke pretvorio se branitelj naslova iz Rima otprije dvije godine i olimpijski pobjednik iz Tokija otprije pet godina, Talijan Lamont Marcell Jacobs (31) koji se po tko zna koji put u karijeri ozlijedio te je šepajući ušao u cilj kao sedmi sa 12.26.