Dvojica Hrvata nisu uspjela ući u finale SP-a u Tokiju

Hrvatski predstavnici u skoku udalj Roko Farkaš i Filip Pravdica nisu se uspjeli plasirati u finale na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju.

Farkaš je doskočio do 7.92 metra i zauzeo 18. mjesto, a Pravdica je sa 7.49 bio 35. u kvalifikacijama.

Filip Pravdica, aktualni hrvatski rekorder, uoči prvenstva je skočio 8.08 metara, no u Tokiju nije pokazao takvu formu. Filip je u prva dva pokušaja prestupio, a u zadnje je doskočio 7.49 metara, daleko od norme 8.15 metara, te prolaza u finale. Pravdica je tako propustio ući u finale velikog natjecanja kao što mu je to uspjelo lani na Olimpijskim igrama u Parizu.

Debitantski nastup na seniorskom svjetskom prvenstvu imao je Roko Farkaš, svjetski juniorski prvak i aktualni prvak Hrvatske Roko, koji je primarno desetobojac kojem je dalj najbolja disciplina, dvaput je doskočio do 7.71, a u drugom pokušaju 7.92, čime je popravio svoj najbolji skok sezone (7,89 m). Ipak to mu nije bilo dovoljno za finale i samo ga je šest centimetara dijelilo od finala 12 najboljih.

Najbolji rezultat imao je Jamajčanin Tajay Gayle (8.28).