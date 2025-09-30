Britanski trener suspendiran nas tri godine zbog manipulacije svoje sportašice

Podijeli :

(AP Photo/Louise Delmotte)

Bivši trener britanske osvajačice olimpijske medalje Laure Muir, Andy Young (48), suspendiran je iz atletike na tri godine nakon što je proglašen krivim za "ozbiljne prekršaje", uključujući manipulativno ponašanje i radnje koje su stavljale rezultat iznad dobrobiti sportaša.

Young je bio suočen sa čak 39 optužbi, a Disciplinsko vijeće Britanskog atletskog saveza (UKA) proglasilo ga je krivim po devet točaka optužnice, od kojih je sedam ozbiljnih istaknuvši kako je njegovo ponašanje bilo znatno ispod standarda koji se zahtijevaju od licenciranog trenera.

“Ne postoji razina uspjeha u atletici koja ikada može opravdati ponašanja koja su toliko ispod standarda potrebnih za trenera s licencom UKA,” rekao je izvršni direktor Jack Buckner.

“Ovaj slučaj naglašava da rezultati i medalje nikada ne mogu doći na štetu dobrobiti sportaša,” dodao je.

Young je u više navrata stavljao rezultate iznad dobrobiti sportaša, ignorirao medicinske savjete i koristio manipulativno i prisilno ponašanje prema onima koje je trenirao. Prijetio je sportašima isključenjem s treninga i utrka ako se ne pridržavaju njegovih zahtjeva, te prisilio ozlijeđenog sportaša na utrku protivno liječničkom savjetu.

Navodi se i primjer njegove “lude” vožnje sa sportašem nakon nesuglasice prije nego što ga je izbacio iz automobila i ostavio uz cestu. Panel je nadalje kritizirao i njegovo neprimjereno miješanje u prehranu, napominjući da je nudio savjete o unosu hrane unatoč nedostatku kvalifikacija i ignorirajući stručno vodstvo.

Young je 2016. proglašen britanskim atletskim trenerom godine, a pod njegovim vodstvom Muir je osvojila srebrnu medalju na 1.500 metara na Olimpijskim igrama u Tokiju. Osvojila je i broncu na SP-u 2023. u Eugeneu. Njihova suradnja je završila 2023.

Iako UKA nije objavio imena sportaša koji su se spominjali u postupku, Laura Muir je dala izjavu.

“Odlučila sam se odreći anonimnosti i potvrditi svoju uključenost u ovaj slučaj. U potpunosti podržavam odluke koje su donijela oba neovisna panela i zahvalana sam što je proces tako temeljito proveden. Želim zahvaliti onima koji su se javili i onima koji su doprinijeli procesu, nije bilo lako, ali je bilo nužno. Atletika je oduvijek bila moja strast i drago mi je što mogu reći da sam ponovno otkrila ljubav prema svom sportu i uživanje u treniranju i radu u podržavajućem i pozitivnom trenerskom okruženju. Sada sam usredotočen na budućnost, veselim se sljedećim godinama svoje karijere i čvrsto ostavljam ovo teško poglavlje iza sebe,” poručila je 32-godišnja Muir.