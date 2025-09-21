Bocvana slavila u kontroverznoj štafeti ispred Amerikanaca koji nisu trebali ni trčati u finalu

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Kozmička pravda u Tokiju. Reprezentacija Bocvane osvojila je zlatnu svjetsku medalju u štafeti 4 x 400 metara, tako što su u posljednjim metrima prestigli Sjedinjene Američke Države, koje se ondje nisu ni trebale naći.

Presudio je svjetski prvak u pojedinačnoj utrci Kebinatshipi, koji je uspio pobijediti Raija Benjamina. Bocvana je imala vrijeme 2:57,76.

Podsjetimo, Amerikanci su na sramotan način prošli u finale, iako su u kvalifikacijama bili tek 12. Treće mjesto osvojila je reprezentacija Južne Afrike.

U istoj disciplini kod dama nije bilo dilema. Amerikanke, predvođene sjajnom McLaughlin, trijumfirale su rekordom svjetskog prvenstva s 3:16,61. Srebro je osvojila Jamajka, a broncu Nizozemska na čelu s Femke Bol.

Amerikanke su slavile i u ženskoj štafeti 4 x 100, što je bilo treće zlato na prvenstvu za Jefferson Wooden. Do cilja su stigle za 41,75, ispred Jamajke s 41,79 i Njemačke s 41,87. Njihovi sunarodnjaci bili su najbrži u istoj disciplini u odsutnosti Jamajke, kojoj je štafeta ispala u polufinalu. Išli su 37,29. Druga je bila Kanada, a treća Nizozemska.

Lilly Odira priredila je iznenađenje i osvojila zlatnu medalju na 800 metara. Kenijka je imala nevjerojatnu završnicu u posljednjih 50 metara, kojoj nije mogla odoljeti ni olimpijska prvakinja, Britanka Keely Hodgkinson. Odira je slavila s rekordom prvenstva 1:54,62.

Georgia Hunter Bell je u posljednjim centimetrima prestigla sunarodnjakinju Hodgkinson i uzela srebro s 1:54,90, dok se spomenuta Hodgkinson morala zadovoljiti broncom.

Amerikanac Cole Hocker slavio je na 5.000 metara s vremenom 12:58,30. Predstavnik Belgije Kimeli bio je drugi, dok je treće mjesto osvojio Jimmy Gressier, zlatni na 10.000 metara.

Kruna u desetoboju pripala je Nijemcu Leu Neugebaueru s 8.804 boda. Srebro je osvojio Ayden Owens-Delerme iz Portorika, a broncu Kyle Garland iz Sjedinjenih Američkih Država.