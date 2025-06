Bloudek oborio 51 godinu star državni rekord: ‘Očito smo napravili idealan plan’

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

"Za ovakav rezultat se sve treba poklopiti", izjavio je u četvrtak Marino Bloudek novi hrvatski rekorder na 800 metara (1:44.02 minuta) , koji je za pet stotinki nadmašio rekord legendarnog Luciana Sušnja, postavljen prije 51 godinu na Europskom prvenstvu u Rimu.

Ostrava je ove godine 26-godišnjem Bloudeku donijela dva nacionalna rekorda, jer je u veljači u tom mjestu postao i najbrži Hrvat na 800 metara u dvorani (1:46.15 minuta). Eksplozija odličnih rezultata nije došla odjednom već dobrim planiranjem rada s trenerom Mladenom Kršekom, s kojim je u četvrtak Bloudek izašao pred predstavnike medija u prostorijama atletskog kluba Dinamo-Zrinjevac.

“U atletici se sve mora lijepo posložiti. Napravili smo ove godine idealan plan – otišli smo na visinske pripreme u Keniju, tik pred dvoransku sezonu, i odmah se pokazalo da smo napravili odličan posao, jer sam istrčao hrvatski rekord, poboljšavši onaj koji je stajao više od 30 godina. Time sam se plasirao i na Europsko prvenstvo, na kojem sam osvojio deseto mjesto, što mi je najbolji plasman na velikim natjecanjima.”

Nakon odličnog dvoranskog dijela, Bloudek je i na otvorenom počeo popravljati osobne rekorde i približavati se nacionalnom rekordu koji je stajao netaknut 51 godinu.

“Znamo po pripremama i treninzima u kakvoj sam formi i bilo je samo pitanje vremena kad će se sve poklopiti, jer atletika je jedan mozaik u kojem se sve kockice moraju posložiti na određeni dan. I baš se sve to poklopilo u Ostravi. Inače, u Zagrebu i Bydgoszczu sam bio odmah iza ‘zeca’ i kad se on maknuo morao sam nastaviti dalje voditi utrku. Borio sam se do kraja i mogao sam istrčati ovako dobre rezultate, ali je drugačije kad vi ganjate nekoga i kad bježite od nekoga. Čekali smo neku utrku gdje će biti jako dobri prolazi, i onda ući u finiš i pokušati ganjati brže rezultate”, rekao je juniorski europski prvak na 800 m iz 2017.

“Kad ste u juniorskoj konkurenciji, svima je divno i krasno, to je vaša dob, vaš uzrast. Čim se prijeđe u seniorski uzrast, tu već dolaze ‘gladijatori’ i ‘spartanci’. Bilo mi je teško prebaciti se iz juniorske u seniorsku konkurenciju, ali bio sam dosta motiviran i uporan. Uvijek sam govorio da, ako mi se posloži, da bih mogao doći na ovakvu scenu, biti možda na europskoj razini, ali pokazali smo da smo čak i na svjetskoj razini. Našao sam svoju situaciju posloženu tu, u atletskom klubu Dinamo-Zrinjevac, u Zagrebu, i s trenerom Mladenom Kršekom. Mislim da smo odličan duo, uz mali tim koji je uz nas i koji nas podržava“, poručio je Bloudek te istaknuo zasluge svog trenera.

“Ovaj rezultat nije jednostavno istrčati. Probat ćemo ga još spuštati, ali sama činjenica da je star već 51 godinu, pokazuje vam kakvo je to trenersko umijeće dovesti jednog sportaša na takav nivo.

Povećali smo broj dana proljetnih priprema na 40, s uobičajenih 25-26 i namjerno smo preskočili Svjetsko dvoransko prvenstvo u Kini, jer ipak nam je važnija ljetna sezona i glavni cilj – Svjetsko prvenstvo u Tokiju u rujnu”, otkrio je Mladen Kršek dio promjena koje je uveo u rad s Bloudekom.

“Svake godine pomičemo granice, svake godine pronalazimo nove načine kako bi poboljšali taj rezultat. Vjerujem da će to i dalje ići u tom pravcu, iako je i ovaj rezultat vrhunski – 1:44.02, možda nismo ni svjesni koliko je to veliko. Idemo ka tome da i dalje napreduje. Napravili smo neke iskorake, uveli smo neke novine ove i prošle godine. Tako ćemo nastaviti dalje, a gdje će nas to dovesti, to ćemo još vidjeti”, rekao je Kršek.

Bloudekov program je opsežan pa će već u nadolazećem vikendu braniti boje Hrvatske u drugoj diviziji Ekipnog europskog prvenstva kojem je domaćin Maribor. Nakon toga će se ponovno zaputiti u planine, trenirajući na slovenskoj Rogli, gdje će se pripremati za nastupe na mitingu u Madridu, Prvenstvu Balkana i Prvenstvu Hrvatske.

Cijeli je program osmišljen tako da Bloudek novi vrhunac forme dosegne u rujnu, na Svjetskom prvenstvu u Tokiju za koje će glavni dio priprema odraditi u Livignu.

“Znam da će sada sve oči biti uprte prema nama, ali ne osjećamo pritisak. Probat ćemo Svjetsko prvenstvo odraditi najbolje što možemo, a to je proći kvalifikacije pa onda probati proći u polufinale. Ako nekako možemo doći do finala – to bi, mislim, bio ogroman uspjeh za hrvatsku atletiku”, zaključio je vlasnik novog hrvatskog rekorda na 800 metara.