Australka obranila naslov u skoku u vis, svjetska rekorderka brončana

Australska atletičarka Nicola Olyslagers obranila je naslov svjetske prvakinje u skoku u vis na dvoranskom SP-u u kineskom Nanjingu, nadmaivši u jutrošnjem natjecanju sunarodnjakinju Eleanor Patterson i svjetsku rekorderku, Ukrajinku Jaroslavu Mahučih.

Obje australske “visašice” su preskočile 197 cm, ali je braniteljica naslova iz Glasgowa prošle godine sve visine svladala u prvom pokušaju, dok je Patterson imala jedno rušenje na 192 cm.

Jaroslava Mahučih je do 195 cm imala dva izlaza na zaletište i bila u igri za zlato. No, nakon jednog rušenja na 197 cm, odlučila je preostala dva pokušaja ostaviti za 199 cm. No, i tu je imala dva rušenja te se morala zadovoljiti broncom. Istih 195 cm preskočila je i srpska reprezentativka Angelina Topić, ali je zbog jednog rušenja na 195 cm ostala bez odličja.

Nova svjetska prvakinja u skoku u dalj je 23-godišnja Amerikanka Claire Bryant, a za osvajanje zlatne medalje je postigla osobni rekord od 6,96 metara.

Švicarka Annik Kaelin je u zadnjoj seriji skočila 6,83 m što joj je donijelo drugo mjesto, a Španjolku Fatimu Diame je potisnula na treću poziciju (6,72 m).

U poslijepodnevnom dijelu programa zadnjeg dana Svjetskog dvoranskog prvenstva u Nanjingu bit će podijeljeno još deset kompleta medalja: u bacanju kugle, skoku u dalj, sedmoboju te na 800m i 1500m za atletičare, na 60m prepone, 800m i 1500m za atletičarke, a u obje konkurencije će se trčati i štafeta 4x400m.