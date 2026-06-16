Američki sprinter oborio svjetski rekord u Češkoj

Američki sprinter Noah Lyles na atletskom mitingu u Ostravi u utorak postavio je najbolji rezultat na svijetu na 150 metara, on je tu dionicu svladao za 14.67 sekundi.

Lyles je tako za pet stotinki nadmašio dosadašnji najbolji rezultat u ovoj neolimpijskoj disciplini kojega je u travnju na Floridi postavio Jamajčanin Kishane Thompson.

Amerikanac je inače vlasnik olimpijskog zlata iz Pariza (100 m) te olimpijske bronce iz Pariza i Tokija (200 m). Osim toga osvojio je brojna svjetska zlata te je jedan od najboljih sprintera današnjice.

Iako je oborio svjetski rekord, mnogi ne smatraju ovaj rekord službenim jer disciplina na 150 metara nije olimpijska disciplina.