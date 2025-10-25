Armand Duplantis proglašen najboljim atletičarom Europe

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Nizozemka Femke Bol i Šveđanin Armand "Mondo" Duplantis proglašeni su najboljim atletičarima Europe u 2025. godini.

Svečanost Europske atletike održana je u gruzijskom Batumiju. Zanimljivo je da su oboje treći put osvojili ovo vrijedno priznanje.

Femke je ove godine obranila naslov svjetske prvakinje na 400 metara s preponama uz rekord prvenstva. Također, Nizozemka ove godine nije izgubila nijednu utrku u toj disciplini.

S druge strane, što reći za Duplantisa — u Tokiju je na Svjetskom prvenstvu preskočio 6,30 metara i ponovno pomaknuo granice snova u skoku s motkom. Nije potrebno ni spominjati da ove godine nije doživio nijedan poraz.

Za zvijezde u usponu proglašeni su Švicarka Audrey Werro, europska prvakinja do 23 godine na 800 metara, te Poljak Hubert Trościanka, koji je oborio svjetski rekord u desetoboju u uzrastu do 20 godina.