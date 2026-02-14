Zubčić o pehu: ‘Nisam više ništa vidio u jednom trenutku’

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić završio je svoj četvrti olimpijski veleslalom na 14. mjestu, a za pobjednikom i prvim brazilskim pobjednikom na Zimskim olimpijskim igrama, Lucasom Pinheirom Braathenom, zaostao je za dvije i pol sekunde.

U prvoj vožnji je završio na 16. mjestu, u drugoj je imao deseto vrijeme, bolje čak i od novog olimpijskog pobjednika, ali mu to nije donijelo značajniji pomak. Kad sve zbroji – konačan rezultat nije ono čemu se nadao.

“Iskreno, nisam baš zadovoljan. Ipak je ovo utrka koja je svake četiri godine, nevezano za to kakva je sezona, uvijek tu hoćeš više. Znam da mogu, da se dobro skijam, ali nažalost to danas nisam uspio pokazati”, rekao je 33-godišnji Zagrepčanin i onda ipak zaključio da nije sve baš bilo loše.

“Bilo je i pozitivnih dijelova staze, skijanje je bilo na nivou i to mi se sviđa. Znao sam imati i bolje rezultate, kad sam se lošije skijao, tako da mi je draže, kad već nije medalja, kad nije dobar rezultat, bitno da skijanje na nešto sliči. To nije loše za ostatak sezone”, kaže Zubčić.

U drugoj vožnji su skijaši morali svladati i lošije vremenske uvjete na stazi Stelvio, na kojoj je u gornjem dijelu staze padao snijeg, a u nižim dijelovima ih je dočekala kiša.

“Reklo bi se da je bila zahtjevnija, ali meni se to sviđa. Gore pada snijeg, onda na pola staze krene padati kiša. To su uvjeti koji su meni uvijek odgovarali. Trebao sam, možda, malo bolje taj drugi ‘lauf’ odraditi. U Top 15 sam pa će biti i bodova za startnu listu, to isto nije loše.”

Uz već spomenute uvjete, Filip je tijekom drugog nastupa morao riješiti i dodatni problem.

“Na pola staze, tamo negdje kod starta za slalom, zakvačio sam jedna vrata, skoro sam ih i ‘haklao’. Udario sam i koljenom i glavom, po leđima sam dobio, i tamo su mi naočale počele padati. Padale su mi kroz četiri, pet vrata i morao sam ih skinuti, jer nisam više ništa vidio u jednom trenutku, kad mi je spužva prešla preko očiju. U luku sam ih samo maknuo s glave i bez njih sam išao zadnjih 20 vrata.”

Kroz kišu, to je praktično bila vožnja “na slijepo”.

“Nije lako, ali nisam previše tu izgubio. Znam dobro improvizirati, to je nešto gdje se snađem. Netko bi možda izgubio ili stao, ali ja se uvijek snađem”, rekao je Filip i poručio:

“Veleslalom je završio, sad se okrećem slalomu.”

Za dva dana neće biti sam na startu. Pridružit će mu se Samuel Kolega i Istok Rodeš.