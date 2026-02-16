Zubčić ima priliku za top 10 na ZOI, Rodeš i Kolega izletjeli sa staze

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Prvu vožnju slaloma na Zimskim olimpijskim igrama Milano/Cortina od hrvatskih predstavnika završio je samo Filip Zubčić.

Samuel Kolega prvi je nastupio od trojice Hrvata i izletio sa staze, Filip Zubčić je kasnio 2.79 sekundi za vodećim Norvežaninom Atle Lie McGrathom i trenutačno je 14 te će se boriti za plasman među deset najboljih.

Posljednji Hrvat na startu je bio Istok Rodeš koji je također izletio. Brojni natjecatelji nisu završili vožnju, a uvjeti na stazi su teški.

Druga vožnja je na rasporedu od 13.30 sati.