Zubčić bez naočala doskijao do 14. mjesta na ZOI, povijesno zlato za Brazil!

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 14. mjesto u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju, dok je novi olimpijski pobjednik Norvežanin s brazilskom putovnicom Lucas Braathen Pinheiro.
Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 14. mjesto u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju, dok je novi olimpijski pobjednik Norvežanin s brazilskom putovnicom Lucas Braathen Pinheiro.
Nakon što je u prvom nastupu zauzeo 16. mjesto, Zubčić je bolje krenuo u drugu vožnju. Nažalost, u trećem sektoru je imao problema sa skijaškim naočalama, pa ih je u jednom trenutku skinuo s lica. To mu je sasvim sigurno pokvarilo koncentraciju, ali i bitno otežalo nastup, pa je kroz cilju prošao kao peti u tom trenutku. Na koncu je zauzeo 14. mjesto.
Zlato je pripalo Norvežaninu Lucasu Braathenu Pinheiru, koji od 2024. nastupa pod brazilskom zastavom.
Braathen Pinheiro je bio najbolji nakon prve vožnje, obranivši vodstvo i na kraju čime je osvojio prvu medalju za neku južnoameričku zemlju u povijesti Zimskih olimpijskih igara.
Najveći kandidat za zlato i branitelj naslova iz Pekinga Švicarac Marco Odermatt bio je drugi sa 0.58 sekundi zaostatka, dok je broncu osvojio Švicarac Loic Meillard sa 1.17 sekundi minusa.
Odermatt je imao priliku postati prvi skijaš koji je obranio veleslalomsko zlato nakon Alberta Tombe, ali nije uspio. Legendarni Talijan je tako ostao jedini skijaš koji je obranio olimpijski naslov u veleslalomu. Prvo zlato je osvojio 1988. u Calgaryju, a titulu je obranio četiri godine kasnije u Albertvilleu.
Zubčiću je ovo bio četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.
Osim u veleslalomu, Zubčić će u Bormiju nastupiti i u slalomu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, 16. veljače, a na kojem će mu se pridružiti Samuel Kolega i Istok Rodeš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!