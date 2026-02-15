Zrinka Ljutić nakon slabog nastupa na ZOI: ‘Sad ću se baciti na glavu’

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Talijanka Federica Brignone najbrža je nakon prve vožnje olimpijskog veleslaloma u Cortini d'Ampezzo, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 23. mjesto, a Pija Vučinić nije završila prvu vožnju.

Brignone je bila najbrža s vremenom 1:03.23, drugo je mjesto s 34 stotinke zaostatka zauzela Njemica Lena Duerr, a treće još jedna Talijanka Sofia Goggia koja je ima 46 stotinki sporije vrijeme.

Nakon prvih 50 skijašica od 76, Zrinka Ljutić je zauzela 23. mjesto sa zaostatkom od 2,11 sekunde za Brignone. Hrvatska je u današnjem veleslalomu imala još jednu predstavnicu, mladu 16-godišnju Piju Vučinić koja sa startnim brojem 58 nije okončala prvi lauf.

“Prva dva sektora bila su super, vjerojatno i ne bih mogla bolje u ovom trenutku, ali dolje mislim da mi fali onog osjećaja za brzinu i da mogu pustiti ravno kroz ove valove, rekla bih. Za to trebam trenirati više Super G jer ovo je nešto što nisam navikla voziti”, rekla je Ljutić nakon prve vožnje za HRT te dodala:

“Uvjeti su odlični, staza isto jako zanimljiva i snijeg je bio gušt za voziti.”

S obzirom na činjenicu da je promijenila servisera uoči Olimpijskih igara, Zrinka je bila zadovoljna tim dijelom pripreme.

“To je bilo super, odgovaralo mi je, mogla sam se maknuti s rubnika, mogla sam se malo poigrati sa skijom kako sam htjela, tako da s tim sam zadovoljna. Jedino, natjerati se da puštam još ravnije i hrabrije u ove sektore gdje se ne vide vrata ispod valova”, kazala je Ljutić te otkrila koji je plan za drugu vožnju:

“Baciti se na glavu i vidjeti što će biti”, zaključila je Zrinka Ljutić.

Druga vožnja je na rasporedu od 13.30 sati.