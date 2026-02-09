VIDEO / Momir Jelovac za SK: Vonn si ne može pomoći, stat će opet na skije

Podijeli :

Slobodni sportski novinar Momir Jelovac nalazi se na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, a s dojmovima se javio uživo u emisiju Jutro SK i sve relevantne događaje prokomentirao je s našim Josipom Jurajem Pajvotom. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.