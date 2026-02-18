Veliki zaostatak Ljutić i Popović za čudesnom Shiffrin u slalomu na ZOI

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je trenutačno 16. na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, a Leona Popović 21., dok je najbrža bila Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Amerikanka je imala najbolje vrijeme u prvoj vožnji 47.13, druga je Njemica Lena Duerr s 82 stotinke zaostatka, a treća Šveđanka Cornelia Oehlund sa sekundom sporijim vremenom.

Zaostatak Ljutić za Shiffrin iznosi 2,17 sekundi, dok je Popović 2,42 sekunde sporije za Amerikankom. Do kraja prve vožnje treba nastupiti još jedna hrvatska skijašica Pia Vučinić koja ima startni broj 74.

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Rezultati prve vožnje slaloma za skijašice na ZOI u Cortini d’Ampezzo:

1.Mikaela Shiffrin (SAD) 47.13

2. Lena Duerr (Njem) 47.95 +0.82

3.Cornelia Oehlund (Šve) 48.13 +1.00

…

15. ZRINKA LJUTIĆ 49.30 +2.17

21. LEONA POPOVIĆ 49.55 +2.42