Tužna vijest: U 102. godini preminuo najstariji osvajač olimpijskog zlata na svijetu

Photo Alexx Whitehead via Guliver

Sjajni Coste je osvojio zlato u ekipnoj biciklističkoj utrci 1948. na prvim OI održanim nakon Drugoga svjetskog rata

ajstariji živući olimpijski prvak, bivši francuski biciklist Charles Coste, preminuo je u 101. godini života. Coste je osvojio zlatnu medalju u ekipnoj biciklističkoj utrci na Olimpijskim igrama u Londonu 1948., prvim igrama održanim nakon Drugoga svjetskog rata.

Prošlog ljeta, u invalidskim kolicima, nosio je olimpijski plamen uoči Igara u Parizu 2024., prije nego što je baklju predao francuskoj judo legendi Teddyju Rineru.

„S velikom tugom sam primila vijest o smrti Charlesa Costea, olimpijskog prvaka iz Londona 1948., koji je nosio plamen Olimpijskih igara u Parizu 2024. Za sobom ostavlja neizmjerno sportsko nasljeđe“, poručila je francuska ministrica sporta Marina Ferrari.

Coste se iz profesionalnog biciklizma povukao 1959. godine, a godinama kasnije prisjetio se svog najvećeg sportskog trenutka:

„Osvajanje olimpijskog zlata je nezaboravno – to je neizmjerna radost. Bili smo toliko sretni, premda su Britanci zaboravili intonirati Marseljezu za nas.“

Nakon smrti mađarske gimnastičarke Ágnes Keleti (103) početkom ove godine, Coste je bio najstariji živući osvajač olimpijskog zlata. Njegovim odlaskom svijet sporta izgubio je jednog od posljednjih svjedoka poslijeratnih Olimpijskih igara.