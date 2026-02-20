Tena Hadžić i Marko Skender stjegonoše na svečanom zatvaranju ZOI-ja

Podijeli :

via Guliver

Tena Hadžić i Marko Skender, hrvatski olimpijci u skijaškom trčanju, bit će stjegonoše na svečanom zatvaranju XXV. Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026., koje će u nedjelju biti održano u drevnoj rimskoj Areni u Veroni, priopćili su u petak iz Hrvatskog olimpijskog odbora.

Tena je tu čast imala i prije četiri godine na zatvaranju Igara u Pekingu, gdje je Marko Skender bio nositelj hrvatskog barjaka na svečanom otvaranju, uz alpsku skijašicu Zrinku Ljutić.

Marko će biti i posljednji hrvatski sportaš koji će nastupiti na ZOI Milano-Cortina 2026., a u subotu ga čeka utrka na 50 kilometara klasičnom tehnikom.

Uz Skendera i Hadžić, u mimohodu sportaša će sudjelovati i treća članica hrvatske nordijske reprezentacije, 18-godišnja Ema Sobol, kojoj su ovo bile prve Olimpijske igre na kojima je nastupila.

Svečano zatvaranje će započeti u nedjelju u 20 sati.