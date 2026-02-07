Talijanka oborila olimpijski rekord i osvojila zlato pred svojim navijačima

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Francesca Lollobrigida odnijela je pobjedu u brzom klizanju na 3000 metara za žene, donijevši Italiji prvu zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Legendarna veteranka (35) pobijedila je na svoj rođendan s vremenom od 3:54,28 minuta, postavivši novi olimpijski rekord, rekord staze i vlastiti najbolji rezultat u iznimnoj karijeri.

Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Norvežanka Ragne Viklund (3:56,54), dok je treće mjesto pripalo Kanađanki Valerie Maltese (3:56,93)

Jedna od favoritkinja, Nizozemka Joy Boone, morala se zadovoljiti četvrtim mjestom s vremenom od 3:58,12 minuta.

Zanimljivo je da su sve tri prvoplasirane natjecateljice srušile prethodni olimpijski rekord, a od 20 natjecateljica njih 19 bilo je bolje od prethodnog rekorda staze u ledenoj dvorani u Milanu.