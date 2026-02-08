Sestra Lindsey Vonn progovorila o padu: ‘Najvažnije nam je da bude dobro’

Podijeli :

(AP Photo/Jacquelyn Martin) via Guliver Image

Lindsey Vonn se trenutno nalazi na liječničkim pregledima nakon ozbiljnog pada koji je doživjela jutros, potvrdila je njezina sestra Karin Kildow. U izjavi za NBC istaknula je kako je prizor pada bio vrlo uznemirujući za sve koji su ga gledali.

“To je definitivno bilo posljednje što smo željeli vidjeti. Sve se dogodilo jako brzo i u takvim trenucima samo se nadaš da je dobro”, rekla je.

“Bilo je strašno jer kad počnete vidjeti da iznose nosila, to nikad nije dobar znak. No, kao što kaže ona izreka o čovjeku u areni – ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Jako je teško to gledati, ali najvažnije nam je da bude dobro”, dodala je.