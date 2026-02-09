Prva objava Vonn nakon teškog pada: ‘Jedini neuspjeh u životu je ne pokušati’

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Lindsey Vonn oglasila se prvi put nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama 2026.

Do pada je došlo u finalu spusta kada je Vonn skijaškim štapom zapela za vrata, nakon čega se nekoliko puta prevrnula u zraku prije nego što je pala na snijeg.

Imobilizirana je na nosilima i helikopterom prevezena u bolnicu Ca Foncello u Trevisu, gdje je podvrgnuta operaciji radi “stabilizacije” prijeloma lijeve noge, navodi se u priopćenju bolnice koje prenosi Reuters. Amerikanka se oglasila na Instagramu:

“Jučer moj olimpijski san nije završio onako kako sam ga zamislila”, započela je svoju objavu. “Nije to bio bajkovit kraj, nije bila priča iz snova, to je bio život. Usudila sam se sanjati i naporno sam radila da to i ostvarim. Jer u spustu, razlika između strateške putanje i katastrofalne ozljede može biti svega desetak centimetara.”

Vonn je pojasnila da je upravo tih desetak centimetara, zbog kojih je skijaškim štapom zapela za vrata, uzrokovalo njezinu rotaciju “i rezultiralo padom”. “Moji prednji križni ligamenti i prijašnje ozljede nemaju apsolutno nikakve veze s mojim padom”, naglasila je.

“Iako jučer nije završilo onako kako sam se nadala, i unatoč intenzivnoj fizičkoj boli, nemam za čim žaliti”, nastavila je. “Stajati jučer na startu bio je nevjerojatan osjećaj koji nikada neću zaboraviti. Sama činjenica da sam stajala ondje s prilikom za pobjedu bila je pobjeda za sebe. Također sam znala da je utrkivanje rizično. To je uvijek bio i uvijek će biti nevjerojatno opasan sport. Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam”, poručila je peterostruka olimpijka.

“Nadam se da ćete iz mog puta izvući poruku da se i sami odvažite na hrabrost. Život je prekratak da ne biste riskirali. Jedini neuspjeh u životu je ne pokušati. Vjerujem u vas, kao što ste i vi vjerovali u mene.”