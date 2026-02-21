Nizozemski brzoklizač postao najstariji osvajač zlata u povijesti ZOI

Podijeli :

(AP Photo/Ben Curtis) via Guliver Image

Nizozemac Jorrit Bergsma (40) na najbolji je mogući način okončao svoju karijeru osvojivši naslov olimpijskog pobjednika u brzom klizanju u disciplini masovni start na ZOI u Milanu.

U finalu u kojem je 16 klizača pred sobom imalo 16 krugova od po 400 metara Bergsma se izdvojio na čelu s Dancem Viktorom Haldom Thorupom (31), a ostatak finalista dopustio im je preveliku prednost od preko 200 metara. Kada je skupina odlučila reagirati, bilo je kasno, Bergsma i Thorup su uspjeli sačuvati prednost i osvojiti zlato i srebro. Do bronce je stigao Talijan Andrea Giovannini (32).

Za Bergsmu je ovo drugo olimpijsko zlato u karijeri, a prvo je osvojio još u Sočiju 2014. na 10,000 metara. Usto ima i dva srebra te dvije bronce, a ranije je tijekom ovih ZOI osvojio broncu na 10,000m.

Bergsma je ovim trijumfom postao i najstariji osvajač zlata u povijesti zimskih olimpijskih igara.

Giovannini je također stigao do drugog odličja u Milanu, nakon što je bio dijelom zlatne talijanske reprezentacije u dohvatnoj utrci, dok je Thorup osvojio svoju prvu olimpijsku medalju u karijeri, a ujedno i prvu za Dansku na ovim ZOI.