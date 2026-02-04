MOO zbog klimatskih promjena razmišlja o promjeni termina Olimpijskih igara

Podijeli :

(AP Photo/Gabriele Facciotti) via Guliver Image

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) razmatra mogućnost da buduće zimske olimpijske igre budu na rasporedu u siječnju, a ne u veljači, kao što je sada slučaj.

Klimatske promjene značajno utječu na održavanje zimskih olimpijskih igara, a u siječnju su ipak temperature niže i ima više snijega. Studija MOO-a pokazuje da će do 2040. godine samo deset zemalja biti u stanju organizirati sportove na snijegu na zimskim olimpijskim i paraolimpijskim igrama.

“Raspravljamo o pomicanju zimskih olimpijskih igara na siječanj. To bi se odrazilo i na paraolimpijske igre, koje su sada u ožujku, kada je sunce dovoljno jako i zbog čega se topi snijeg. Zbog toga bi olimpijske igre mogle biti u siječnju, a paraolimpijske u veljači”, izjavio je Karl Stoss, koji se nalazi čelu radne skupine MOO-a za olimpijski program.

Na prošlim zimskim olimpijskim igrama 2022. u Pekingu po prvi puta je zabilježeno da je umjetni snijeg bio korišten na svim stazama na kojima su se održavala natjecanja, te je za to upotrijebljeno 300 topova za snijeg.