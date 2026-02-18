Ludi turnir hokeja se nastavlja: SAD u produžecima porazio Švedsku i izborio polufinale

Podijeli :

xJustPictures.ch/AndreaxBrancax jp-en-AnBr-AB-DSC_374314022026 via Guliver Image

U posljednjem četvrtfinalu hokeja na ledu na Zimskim olimpijskim igrama sreli su se Švedska i Sjedinjene Američke Države. Bila je to tvrda utakmica u kojoj je na kraju s minimalnih 2:1 do pobjede došla reprezentacija SAD-a.

Golova u ovom susretu nije bilo sve do 12. minute druge trećine kada je Dylan Larkin, sjajni napadač Detroit Red Wingsa pogodio za vodstvo.

Obrane su i nakon toga bile ključ susreta pa se na sljedeći gol čekalo sve do 19. minute posljednjeg perioda, odnosno do minutu i pol prije kraja.

Tada su Šveđani preuzeli rizik igre bez vratara, a to im se u potpunosti isplatilo. Strijelac je bio Mika Zibanejad koji je zabio za 1:1 i odlazak u produžetke, treće uzastopne na olimpijskom turniru hokeja na ledu.

Obje ekipe bile su fokusirane u produžetku, a na kraju je odlučio treunutak inspiracije Quinna Hughesa koji se sa sredine napadačke trećine pogodio za pobjedu SAD-a i plasman u polufinale.

Tamo će imati lakši zadatak nego u ovom susretu jer ih čeka Slovačka dok će Kanada igrati protiv Finske.