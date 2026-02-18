Ljutić: Vidim neki napredak, da toga nema ne bi imalo smisla ovo raditi

Podijeli :

xEibner-Pressefoto/Memmlerx EP_MMR via Guliver Image

Zrinka Ljutić je na svojim drugim olimpijskim igrama završila slalomsku utrku na 26. mjestu zaostavši za pobjednicom Mikaelom Shiffrin gotovo pet sekundi (+4.89) i bila je jedina od tri hrvatske predstavnice koja je došla do cilja. Leona Popović je promašila predzadnja vrata u drugoj vožnji, a Pia Vučinić je pogrešku napravila nakon samo sedam sekundi nastupa u prvoj vožnji.

Ljutić je tako u Cortini d’Ampezzo ostvarila za jedno mjesto lošiji plasman nego u debiju prije četiri godine na Igrama u Pekingu. Razočaranje je, naravno, bilo veliko. No, kad je došla dati izjavu za predstavnike hrvatskih medija već je bila smirena.

“Sad se osjećam ok. Izbacila sam tugu, frustracije i idem dalje.”

Pražnjenje je već “usavršila” tijekom ove sezone.

“Bacim štapove na pod i onda samo sjedim u tišini. U zadnje vrijeme mi to brzo ode. Već sam se navikla na ovakve stvari. Bilo je teže na početku sezone, kad mi je to bio šok. Tada mi je trebalo dugo. A sad, kao ne može lošije pa nije teško izaći iz toga”, rekla je Zrinka čiji je plasman mogao biti bitno bolji da joj pogreška u srednjem dijelu druge vožnje, kad je na ravnom dijelu potpuno izgubila brzinu.

“Na kraju nije ni bitno, top 15, top 10, svejedno je. Dala sam sve od sebe, više od toga nisam mogla napraviti u zadnja dva tjedna, otkad smo promijenili servisera, imali vremena za trening, i na to jedino mogu biti ponosna. Našla sam neki užitak i vidim neki napredak, svrhu, barem u treningu, da to stvari idu na bolje, jer inače ne bi imalo smisla više ovo raditi.”

Veleslalomski nastup je probudio nadu da bi Zrinka u slalomu ponovno mogla biti među najboljima, ali se nije uspjela opustiti uoči starta prve vožnje.

“Utrka je – utrka. U prvoj vožnji sam samu sebe iznenadila koliko sam držala sve u sebi i koliko sam podsvjesno bila rezervirana. U drugoj sam to htjela razbiti i mislim da jesam. Bolje sam krenula, bolje sam skijala i onda se dogodila ta pogreška. Uopće ne znam što je bilo, zakasnila sam, ali takve pogreške su, nakon svega ovoga, neka normalna pojava, nažalost. Nije da to mogu preokrenuti u jednoj utrci, kao što se svi nadamo, ali uvijek se nadaš.”

Kad već nije mogla ona biti ta koja će se boriti za odličja, veseli ju to što je Mikaela Shiffrin nakon 12 godina ponovno osvojila zlato u slalomu.

“Drago mi je da je uspjela napokon opet pobijediti na olimpijskim igrama. Znam koliko joj to cijelo vrijeme bilo na pameti, koliko je radila za to i mislim da je to stvarno zaslužila. Najbolja je i sretna sam zbog nje.”

Pred Zrinkom su do kraja sezone još dva natjecanja Svjetskog kupa, u švedskom Areu i završnica u norveškom Lillehammeru.

“Iskreno, puno sam ove godine razmišljala o propuštanju utrka, ali imam toliko vremena do tada i već sam se izvukla iz najgore krize, tako da mi sada nema smisla prestati, tako da ću ići u Are. Imam dovoljno vremena do tada, stvari idu na bolje, tako da ću to iskoristiti.”

Nakon toga kreće priprema za sljedeću sezonu.

“Ima puno toga na čemu želimo raditi, ali, iskreno, treba mi prvo odmor za glavu od svega ovoga, prije nego što opet krenem raditi sve iznova.”

Motivacije joj ne nedostaje.

“Čim ja vidim napredak, onda je to užitak raditi.”

Leona Popović je vjerojatno bila na putu prema svom najboljem plasmanu na olimpijskim igrama, na kojima ima samo 23. mjesto u slalomu iz Pekinga, ali je promašila predzadnja vrata u drugoj vožnji i ostala bez plasmana.

“Pustila sam brzinu, išla predirektno, ne znam uopće zašto. Shvatila sam da sam malo počela gubiti tempo na zadnjoj strminici i onda sam htjela dobiti još malo, koju stotinku, ali to je bilo bespotrebno i predirektno za ovu postavu”, rekla je 28-godišnja hrvatska reprezentativka te dodala:

“Probala sam dati sve od sebe, nije uspjelo. S nekim sam dijelovima zadovoljna, bilo je dobrih zavoja, osjetila sam gdje sam uspjela dobivati tempo i dobro se skijati, tako da nije sve tako crno, ima i dobrih dijelova.”

Iza nje je, kao i iza Zrinke, sezone koju će biti lako zaboraviti.

“Već sam se nekako probala prebaciti u glavi da ova sezona nije bila dobra i da se probam već pripremati za sljedeću. Još ću voziti neke utrke da ostanem u natjecateljskom ritmu, ali ću onda probati što bolje se pripremiti za sljedeću sezonu.”

Ono što je propuštala u prethodne dvije sezone zbog ozljeda je radno proljeće.

“Već dvije sezone nisam imala to proljetno skijanje, kad se nekako skijaš bez tereta. Tu se može jako puno dobiti, mogu se i testirati skije, oprema. To nam je nedostajalo u zadnje dvije sezone.”

Ako ju zaobiđu ozljede, Leona vjeruje da opet može biti među najboljim svjetskim slalomašicama.

“Nisam to baš pokazala u ovoj sezoni, danas mi je to čak i najviše uspjelo od svih utrka. Stvarno je bilo sektora koji su bili dobri i s kojima sam zadovoljna. Na treninzima se stvarno dobro osjećam, skijam, i to mi daje nadu da to mogu prenijeti na utrke.”

Mikaela Shiffrin je izbrisala razočaranje zbog lošijeg nastupa u ekipnoj kombinaciji, kad je s vodeće pozicije krenula po zlato za američki par, ali je ostala bez ičega, završivši na četvrtom mjestu. Na “pravom” slalomu je još jednom pokazala da je najbolja. Drugoplasiranu Camille Rast je nadmašila za sekundu i pol i po drugi put osvojila slalomsko olimpijsko zlato.