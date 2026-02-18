Ljutić: Očito u podsvijesti imam kočnicu, ovo je razočaravajuće

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je zauzela 16. mjesto u prvoj vožnji u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Crtini d'Ampezzo, a Leona Popović 21., dok je najbrža bila Amerikanka Mikaela Shiffrin.

Amerikanka je imala najbolje vrijeme u prvoj vožnji 47.13, druga je Njemica Lena Duerr s 82 stotinke zaostatka, a treća Šveđanka Cornelia Oehlund sa sekundom sporijim vremenom.

Ljutić je otkrila razmišljanja nakon prve vožnje.

“Puno sam izgubila na prvom prolazu, dolje sam davala sve od sebe i iznenađena sam ogromnim zaostatkom. Jako razočaravajuće”, rekla je Ljutić za HRT pa dodala:

“U sredini staze nalazi se kombinacija koja se može proći na dva načina, ja sam odabrala drugi. Nije problematična. Očito u podsvijesti imam kočnicu i trebat će mi još nekoliko utrka da ju razbijem i vratim se na ono staro.”